Свыше 2,4 млн человек посетили парки Подмосковья за неделю

За неделю парки Подмосковья посетили свыше 2,4 миллиона человека. Для гостей работали концертные площадки, скейт-парки, места для занятий спортоv, а также амфитеатры, фонтаны и многое другое.

Как рассказали в министерстве благоустройства Подмосковья, более 427 тысяч человек отдохнули в парках в воскресенье, а всего в выходные там побывали более 846 тысяч гостей. Средняя посещаемость в будни составила около 300 тысяч.

За неделю 90 тысяч жителей побывали в «Пехорке» в Балашихе. Он стал самым популярных за последние семь дней.

«Парк благоустроили несколько лет назад, теперь здесь есть зоны для игр, спортплощадки, 5D-кинотеатр, контактный зоопарк и современная набережная с арт-объектами», — отметили в ведомстве.

Еще 63 тысячи человек побывали в парке Толстого в Химках, 59 тысяч — в Центральном парке в Пушкино, 55 тысяч — в парке Мира в Мытищах и 40 тысяч — в парке Калинина в Королеве.