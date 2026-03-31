Свыше 2,4 млн человек посетили парки Подмосковья за неделю

Этот показатель почти на 400 тысяч выше результатов аналогичного периода прошлого года.

Пиковая нагрузка на инфраструктуру пришлась на последний выходной месяца — 29 марта. В этот день на парковых территориях одновременно отдыхали порядка полумиллиона человек. В субботу и воскресенье средний суточный поток держался на отметке около 450 тысяч гостей.

Абсолютным рекордсменом по популярности стал центральный парк Долгопрудного, который за семь дней посетили 82 тысячи человек. Он притягивает гостей не только ухоженными аллеями, но и живописными прудами, где можно покормить птиц или порыбачить в специально оборудованных зонах.

Вторую строчку занял балашихинский парк «Пехорка», принявший 81 тысячу гостей. Там ранее провели масштабную реконструкцию.

Тройку лидеров замыкает парк Мира в Мытищах, посещаемость которого превысила 55 тысяч человек. Там успешно сочетаются прогулочные зоны с активным отдыхом: помимо современных детских игровых и спортивных комплексов, особой точкой притяжения стал амфитеатр, где проводят концерты, фестивали и мастер-классы.

Замкнули пятерку самых востребованных локаций центральные парки Лобни и Пушкинского округа. В каждом из них побывало не менее 50 тысяч посетителей.