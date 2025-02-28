Свыше 235 тысяч жителей Подмосковья прошли тестирование на ВИЧ с начала года

Жители Подмосковья могут бесплатно и анонимно пройти тестирование на ВИЧ. С начала года этой возможностью воспользовались свыше 235 тысяч человек. Это на 1,8% больше, чем за такой же период прошлого года.

Пройти обследование можно в кабинетах тестирования на ВИЧ в поликлиниках, а также в Центре по профилактике СПИД и в мобильных комплексах.

«Хотелось бы обратить внимание на важность регулярного обследования на антитела к ВИЧ. Так как длительно ВИЧ-инфекция может никак не проявляться, а люди тестируются нерегулярно и могут не знать о своем диагнозе. Мы настоятельно рекомендуем проходить тестирование на ВИЧ ежегодно», — сказал заместитель председателя правительства Подмосковья — глава регионального Минздрава Максим Забелин.

Сдать тест анонимно можно в Центре в Котельниках, а также в кабинетах по месту жительства. Больше информации об этом — по ссылке.