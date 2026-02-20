Свыше 230 тысяч жителей Подмосковья смогут оформить бесплатный проезд в столицу

В Московской области льготники могут бесплатно пользоваться транспортом Москвы на смежных межрегиональных маршрутах. Для этого владельцам социальных карт необходимо перекодировать их на специальном устройстве в любом многофункциональном центре.

Оформить бесплатный проезд на таких маршрутах могут свыше 230 жителей Подмосковья.

«Многие уже перекодировали свои социальные карты и оценили преимущество бесплатного проезда. Это действительно важное изменение, которое экономит средства и делает поездки между столицей и Подмосковьем комфортнее», — отметил министр социального развития региона Андрей Кирюхин.

Льгота теперь доступна, в частности, ветеранам военной службы и ветеранам труда, жителям предпенсионного возраста, а также получателям пенсии от силовых ведомств, чей доход ниже удвоенной величины прожиточного минимума.

Ранее бесплатно могли перемещаться пенсионеры старше 60 лет, федеральные льготники, многодетные семьи и дети-сироты.

Для тех, кто оформляет социальную карту впервые, в МФЦ выдают временные единые социальные билеты. Они позволят пользоваться льготой сразу, не дожидаясь изготовления пластикового аналога.

Подать заявку на оформление социальной карты жителя Московской области можно через региональный портал государственных услуг.