Свыше 23 тысяч литров кваса произвели в Подмосковье за полгода

Одним из самых популярных летних напитков в стране по праву считается квас с насыщенным хлебным вкусом. За последние полгода объем его производства в Подмосковье достиг 23,3 тысячи литров.

Представители Министерства сельского хозяйства и продовольствия Московской области подчеркнули, что за шесть месяцев региональные производители выпустили свыше 14,5% от общего объема кваса в Центральном федеральном округе и 4,3% от всей продукции, произведенной в стране. Таким образом, Московская область занимает лидирующие позиции в ЦФО и третье место в России по производству кваса.

Эти впечатляющие результаты стали возможны за счет работы ряда производителей. На предприятиях применяются современные технологии, однако при этом сохраняются традиционные рецепты и уникальный вкус напитка. Продукция этих компаний активно поступает в крупнейшие торговые сети по всей России.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».