Свыше 23 тысяч гектаров обработают от борщевика в Подмосковье в 2025 году
План по борьбе с борщевиков на 2025 год сформировали в Подмосковье. По нему от сорняка обработают территорию площадью 23,4 тысячи гектаров.
Борщевик Сосновского способен вырастать до трех метров в высоту. Во время вегетативного периода он опасен для человека - его сок содержит эфирные масла, вызывающие ожоги при контакте с кожей.
В 2025 году в Подмосковье обработают 23,4 тысячи гектаров территории в 46 округах. Работы будут проводить специалисты в защитных костюмах, перчатках и защите для лица.
При соблюдении всех правил безопасности обработка не представляет опасности для человека, отметили в Минсельхозпроде региона.
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