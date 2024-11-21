Свыше 23 тысяч гектаров обработают от борщевика в Подмосковье в 2025 году

План по борьбе с борщевиков на 2025 год сформировали в Подмосковье. По нему от сорняка обработают территорию площадью 23,4 тысячи гектаров.

Борщевик Сосновского способен вырастать до трех метров в высоту. Во время вегетативного периода он опасен для человека - его сок содержит эфирные масла, вызывающие ожоги при контакте с кожей.

В 2025 году в Подмосковье обработают 23,4 тысячи гектаров территории в 46 округах. Работы будут проводить специалисты в защитных костюмах, перчатках и защите для лица.

При соблюдении всех правил безопасности обработка не представляет опасности для человека, отметили в Минсельхозпроде региона.