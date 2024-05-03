Свыше 23 тысяч человек посетили субботники в парках Подмосковья | 360°

Подмосковье 03 мая 2024, 11:33 Свыше 23 тысяч человек посетили субботники в парках Подмосковья Пресс-служба Минкульттуризма МО

Читать 360 в

Мероприятие «Весенняя перезагрузка» прошло в 90 парках Подмосковья 27 апреля. Его посетили более 23 тысяч человек.

Как рассказали в Минкультуры Подмосковья, в парках провели массовую уборку, собрали макулатуру, а также высадили деревья и кустарники. Для участников провели музыкальные концерты и акция по нанесению рисунков на поврежденые участки деревьев.

Реклама

Кроме того, в этот день в 36 парках запустили проект «Общественный огород». Его участники будут выращивать травы, ягоды и овощи в деревянных боксах. Летом там также проведут экологические лекции и мастер-классы.

Новости Подмосковья можно обсудить в «Суперчате 360».