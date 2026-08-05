Свыше 23 тысяч частных домов зарегистрировали в Подмосковье с начала года

За первые шесть месяцев года в Московской области на государственный кадастровый учет поставили 23 361 объект индивидуального жилищного строительства. Общая площадь зарегистрированных домов превысила три миллиона квадратных метров.

Новые жилые объекты возведены на участках, предназначенных для ИЖС, ведения личного подсобного хозяйства, блокированной застройки и садоводства.

По данным Управления Росреестра по Московской области, почти одинаковую долю нового строительства составили двухэтажные дома — 48,14% и одноэтажные — 48,09%. Трехэтажные здания заняли 3,78%.

«Московская область входит в число лидеров по регистрации ИЖС. Наша задача — обеспечить, чтобы каждый такой дом был своевременно поставлен на кадастровый учет. Это дает возможность людям прописаться, оформить льготы, законно подключить коммуникации и уверенно распоряжаться своей собственностью», — отметила и. о. начальника отдела организации и контроля Управления Наталья Королева.

Для упрощения оформления недвижимости Росреестр подготовил рекомендации по программе «Дачная амнистия 2.0», где подробно описан порядок регистрации домов и земельных участков.

Кроме того, большинство процедур можно пройти онлайн через электронные сервисы Росреестра, авторизовавшись с помощью учетной записи госуслуг. Это позволяет подать документы дистанционно, ускорить оформление и отслеживать статус заявления в режиме реального времени.