Свыше 23 тысяч частных домов зарегистрировали в Подмосковье с января

За первые шесть месяцев года жители Московской области зарегистрировали в упрощенном порядке права на 24 183 объекта недвижимости. В их числе 23 361 индивидуальный жилой дом и 822 земельных участка.

Дачная амнистия распространяется на жилые и садовые дома, возведенные на участках для индивидуального жилищного строительства, садоводства или личного подсобного хозяйства. Действие программы, запущенной в России в сентябре 2006 года, продлено до 1 марта 2031-го.

Дополнительные возможности предоставляет механизм «Дачная амнистия 2.0». Он позволяет упростить регистрацию домов, построенных до 14 мая 1998 года, а также земельных участков под ними. Разъяснения по применению программы опубликованы в методических рекомендациях Росреестра.

Для садоводческих товариществ также готовятся законодательные изменения. Разработанный Росреестром законопроект должен облегчить оформление общего имущества СНТ, в том числе для подключения территорий к программе социальной газификации.

Владельцам недвижимости напоминают, что с 1 марта 2025 года сделки с земельными участками разрешены только при наличии сведений об их границах в Едином государственном реестре недвижимости.

«Управление совместно с правительством Московской области продолжает оказывать поддержку жителям региона в вопросах оформления прав на недвижимость. Ведомство рекомендует гражданам своевременно использовать возможности упрощенных механизмов регистрации — это позволит надежно закрепить права на имущество и избежать сложностей при совершении сделок в будущем», — отметила и. о. начальника отдела организации и контроля Наталья Королева.