Свыше 2,3 миллиона человек побывали в парках Подмосковья за неделю

По данным пресс-службы Министерства благоустройства Московской области, с 26 августа по 1 сентября парки Подмосковья посетили более 2,3 миллиона человек. Это на 230 тысяч больше, чем за аналогичный период в 2023 году.

Министр благоустройства Михаил Хайкин отметил, что в регионе находится 194 парка культуры и отдыха, а также восемь каруселей, установленных по программе губернатора. За прошедшую неделю аттракционы стали основными точками притяжения для жителей и гостей Подмосковья — на них прокатились более 25 тысяч раз.

Самыми популярными парками за неделю стали: Пехорка в Балашихе — 102 тысячи человек, парк Толстого в Химках — 59 тысяч, Центральный парк в Пушкино — 56 тысяч, Сестрорецкий парк в Клину — 55 тысяч и парк Мира в Мытищах — 48 тысяч.

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