Свыше 220 тысяч заявлений от нотариусов поступило в Росреестр Подмосковья за год
В Росреестре Подмосковья прошла встреча представителей службы с нотариусами. Стороны обсудили совместную работу в сфере земельно-имущественных отношений.
Участники встречи отдельно остановились на особенностях удостоверения сделок в дистанционном формате, оформлении завещательных отказов и регистрации ограничений по документам, которые подготовил нотариус.
Только за 2025 год подмосковные нотариусы направили в региональное управление Росреестра свыше 220 тысяч заявлений на проведение учетно-регистрационных действий. Значительное внимание в рамках обсуждения уделили проверке подлинности электронных документов через единую информационную систему нотариата при участии нотариусов.
Специалисты участвуют в сделках с недвижимостью либо по желанию сторон, либо в обязательном порядке, если это предусмотрено законом. Их главная задача — защита прав всех участников процесса, а нотариальное удостоверение подтверждает законность договора и наличие у сторон прав на его заключение. Регистрация занимает всего 24 часа.
Нотариат является одним из ключевых партнеров Росреестра. Мы всегда стремимся укреплять связи с профессиональными группами, позволяющими создавать благоприятные условия для всех участников в сфере земли и недвижимости.
Ольга Скрябина
начальник отдела координации и анализа деятельности в учетно-регистрационной сфере
Нотариус Люберецкого нотариального округа Московской области, член правления Московской областной нотариальной палаты Олег Рзянин, в свою очередь, отметил, что конструктивный диалог с ведомством дает возможность быстро решать вопросы и повышать безопасность сделок с недвижимостью.
«Благодаря взаимодействию между управлением и нотариатом достигаются высокие показатели в регистрационной сфере, а также повышается качество подготовки документов для реализации новых способов совместной деятельности в интересах заявителей», — заключил он.