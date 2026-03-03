Свыше 220 тысяч заявлений от нотариусов поступило в Росреестр Подмосковья за год

В Росреестре Подмосковья прошла встреча представителей службы с нотариусами. Стороны обсудили совместную работу в сфере земельно-имущественных отношений.

Участники встречи отдельно остановились на особенностях удостоверения сделок в дистанционном формате, оформлении завещательных отказов и регистрации ограничений по документам, которые подготовил нотариус.

Только за 2025 год подмосковные нотариусы направили в региональное управление Росреестра свыше 220 тысяч заявлений на проведение учетно-регистрационных действий. Значительное внимание в рамках обсуждения уделили проверке подлинности электронных документов через единую информационную систему нотариата при участии нотариусов.

Специалисты участвуют в сделках с недвижимостью либо по желанию сторон, либо в обязательном порядке, если это предусмотрено законом. Их главная задача — защита прав всех участников процесса, а нотариальное удостоверение подтверждает законность договора и наличие у сторон прав на его заключение. Регистрация занимает всего 24 часа.