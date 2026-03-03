Свыше 220 тысяч заявлений от нотариусов поступило в Росреестр Подмосковья за год

Бумажная работа
Фото: Бумажная работа/Медиасток.рф

В Росреестре Подмосковья прошла встреча представителей службы с нотариусами. Стороны обсудили совместную работу в сфере земельно-имущественных отношений.

Участники встречи отдельно остановились на особенностях удостоверения сделок в дистанционном формате, оформлении завещательных отказов и регистрации ограничений по документам, которые подготовил нотариус.

Только за 2025 год подмосковные нотариусы направили в региональное управление Росреестра свыше 220 тысяч заявлений на проведение учетно-регистрационных действий. Значительное внимание в рамках обсуждения уделили проверке подлинности электронных документов через единую информационную систему нотариата при участии нотариусов.

Специалисты участвуют в сделках с недвижимостью либо по желанию сторон, либо в обязательном порядке, если это предусмотрено законом. Их главная задача — защита прав всех участников процесса, а нотариальное удостоверение подтверждает законность договора и наличие у сторон прав на его заключение. Регистрация занимает всего 24 часа.

Нотариат является одним из ключевых партнеров Росреестра. Мы всегда стремимся укреплять связи с профессиональными группами, позволяющими создавать благоприятные условия для всех участников в сфере земли и недвижимости.

Ольга Скрябина

начальник отдела координации и анализа деятельности в учетно-регистрационной сфере

Нотариус Люберецкого нотариального округа Московской области, член правления Московской областной нотариальной палаты Олег Рзянин, в свою очередь, отметил, что конструктивный диалог с ведомством дает возможность быстро решать вопросы и повышать безопасность сделок с недвижимостью.

«Благодаря взаимодействию между управлением и нотариатом достигаются высокие показатели в регистрационной сфере, а также повышается качество подготовки документов для реализации новых способов совместной деятельности в интересах заявителей», — заключил он.

