Свыше 220 специалистов приняли на работу в сельских медпунктах Подмосковья

Программы для привлечения врачей в деревни и села работают в Подмосковье. По ним медики могут получить единовременную выплату в размере до 1,5 миллиона рублей. С начала года благодаря поддержке на работу вышли свыше 220 специалистов.

Как рассказали в подмосковном Минздраве, по программам «Земский доктор» и «Земский фельдшер» медики могут получить выплату до 1,5 миллиона рублей и 750 тысяч рублей соответственно. В этом году больше всего медиков пришло в больницы в Одинцове, Щелкова, Зарайска, Можайска и Шаховской.

Как отметила вице-губернатор Подмосковья Людмила Болатаева, всего в этом году в деревни и села планируют привлечь почти 240 врачей.

«Наши программы „Земский доктор“ и „Земский фельдшер“ призваны поддержать специалистов, которые устраиваются работать в сельскую местность, где для нас важно продолжать развивать первичное звено здравоохранения», — отметила она.

Принять участие в программе могут акушеры-гинекологи, врачи общей практики, онкологи, неврологи, рентгенологи и другие специалисты. Узнать больше о программе можно по ссылке.