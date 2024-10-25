Свыше 220 школьников в Видном поступили в кадетские классы в этом году

На базе художественно-технического лицея и школы № 11 в Видном уже шесть лет функционируют кадетские классы. В новом учебном году для учеников пятого класса открыто больше классов с патриотическим уклоном.

Учебная программа кадетских классов включает углубленное изучение русского языка, истории и обществознания. В рамках внеурочной деятельности кадеты осваивают бальные танцы, строевую подготовку, марширование, а также основы оказания первой медицинской помощи и сборку-разборку автомата Калашникова. Кроме того, они посещают занятия в оборонно-спортивных и военно-патриотических клубах округа и выезжают на экскурсии в музеи и мемориальные центры Москвы и Подмосковья.

Занятия у кадетов начинаются в 8 утра с построения. Форма включает кремовые рубашки и блузки, галстуки, черные брюки и юбки, а также черные туфли. Праздничная форма отличается белым верхом.

«Кадеты выделяются среди других учеников не только внешним видом, но и внутренним миром. Воспитание гражданина и патриота, носителя национальных традиций и ценностей — основная цель наших классов. Мы стремимся к тому, чтобы наши кадеты следовали кодексу чести русского офицера, и надеемся на увеличение числа таких классов», — отметила директор Видновской школы № 11 Людмила Нарышкина.

Она также добавила, что в 2022 году учащиеся кадетских классов Ленинского округа получили приз на Московском областном конкурсе «Кадет года» в номинации «Научно-практическая деятельность». Теперь они мечтают одержать победу в этом конкурсе. В январе новички-кадеты примут присягу и получат право носить погоны.

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