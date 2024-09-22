Свыше 220 обращений от жителей Химок поступили депутатам за лето

Еженедельное заседание депутатов партии «Единая Россия» состоялось в городском округе Химки. С начала лета жители обратились к ним более 220 раз, 87% обращений уже отработали.

Совещание провели с участием депутата Мособлдумы Михаила Раева и председателя муниципального Совета депутатов Сергея Малиновского. Собравшиеся подвели промежуточные итоги работы.

«Обсудили реализацию различных партийных проектов на территории нашего округа. Кроме того, поговорили о мерах поддержки для населения, предусмотренных в Химках. Особое внимание — помощь участникам СВО и их семьям», — рассказал депутат химкинского Совета депутатов Александр Васильев.

Напомним, записаться на личную встречу к депутату может любой желающий. На сайте администрации Химок и в социальных сетях размещен график график приемов в сентябре. Подробности по телефону: +7 (495) 793-50-55.

Муниципальный депутат Галина Болотова отметила, что народные избранники общаются с жителями также в общедомовых чатах. Там обсуждают темы благоустройства инфраструктуры округа и жилищно-коммунального хозяйства. Эта систему организовали при содействии главы округа Дмитрия Волошина. В ней соблюдают основной принцип работы губернатора Подмосковья Андрея Воробьева «житель всегда прав».

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