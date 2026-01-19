Свыше 220 многоквартирных домов поставили на кадастр в Подмосковье в 2025 году

В Московской области подвели итоги прошлого года в сфере жилищного строительства. Специалисты Управления Росреестра по региону поставили на государственный кадастровый учет 221 многоквартирный дом.

Этот важный шаг открыл путь к новоселью для более чем 64 тысяч семей.

Больше всего домов поставили на учет в Одинцовском округе — 32. Далее следуют Красногорск (22 дома), Ленинский округ (20), Мытищи (19) и Балашиха (14).

Постановка дома на кадастровый учет — ключевое событие для будущих жильцов. Только после этого они могут на законных основаниях оформить право собственности, получить постоянную регистрацию, определить детей в сады и школы, прикрепиться к местной поликлинике и решить другие жизненно важные вопросы.

Строительство новых домов в Подмосковье осуществляют в рамках программ комплексного развития территорий. Такой подход не просто увеличивает жилой фонд, но и полностью меняет облик районов, где строят новые школы, детские сады, поликлиники и обустраивают ухоженные общественные пространства.