Свыше 220 ярмарок проведут в Подмосковье в июне

Свыше 200 ярмарок пройдут в Подмосковье в июне. Часть из них будет посвящена праздничным датам.

Жителей ждут ярмарки «День России», «День защиты детей», «Летняя», «Дачный сезон» и другие. На прилавках представят сладости, фермерские товары, текстиль и сувениры.

Как отметили в Минсельхозпроде Подмосковья, большая часть ярмарок пройдет под тематикой «Товары регионов России». Жители смогут приобрести колбасы, мясные деликатесы, сыры, молочную продукцию, фрукты, овощи и многое другое.

В Лосино-Петровском со 2 по 8 июня состоится сельскохозяйственная ярмарка, а во Власихе в эти даты пройдет «Праздник сластен».

Ознакомиться с графиком работы рынков можно по ссылке.