Свыше 220 гнезд белого аиста насчитали в Подмосковье за год

Участники проекта «Белый аист в Московской области» подвели итоги наблюдений за гнездами птицы, занесенной в Красную книгу региона. Проект реализуется в рамках программы «Птицы Москвы и Подмосковья», которая действует с 1999 года при Зоологическом музее МГУ.

В 2024 году в Подмосковье насчитали 223 обжитых гнезда, большинство из которых использовались парами аистов для выведения 2–5 птенцов. Лидером стал Можайский округ с 69 гнездами, а Волоколамск и Лотошино разделили второе место, зарегистрировав по 47 гнезд.

Белый аист начал обосновываться в Подмосковье около 50 лет назад, и его популяция постепенно расширяется с запада на восток региона. Наблюдения бердвотчеров играют важную роль в мониторинге редких видов для Красной книги Московской области.

Участники проекта продолжают наблюдения за белыми аистами. К ним можно присоединиться на сайте.