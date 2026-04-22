Свыше 220 фонтанов запустят в Подмосковье в этом году

Министерство по содержанию территорий и государственному жилищному надзору Московской области

Фото: Министерство по содержанию территорий и государственному жилищному надзору Московской области

В Подмосковье началась подготовка к запуску фонтанов. Всего в этом году будут работать более 220 сооружений, рассказали в министерстве по содержанию территорий.

Коммунальные службы Подмосковья проводят профилактические мероприятия, которые помогут обеспечить стабильную работу фонтанов на протяжении всего сезона. Специалисты приступили к поэтапной расконсервации сооружений с наступлением тепла. Мастера промывают фонтаны специальным раствором, ремонтируют облицовку и налаживают работу оборудования.

В число основных работ входит диагностика насосов и элементов гидросистем, дезинфекция чаш и пусконаладочные работы.