Свыше 220 дворов благоустроили в Подмосковье с начала года

Министерство по содержанию территорий и государственному жилищному надзору Московской области

Фото: Министерство по содержанию территорий и государственному жилищному надзору Московской области

В Подмосковье продолжается реализация программы «Чистый регион», в рамках которой в этом году благоустроят 425 дворов в 56 муниципалитетах. Программа направлена на создание более комфортной городской среды и повышение качества жизни жителей.

Работы завершили на 223 объектах, еще в 141 дворе продолжается ремонт. Программу реализовали уже на 52%.

Полностью выполнили план по благоустройству дворов в Бронницах, Восходе, Звездном городке, Кашире, Клину, Лосино-Петровском, Молодежном, Рузском округе, Серебряных Прудах и Черноголовке.

Подрядчики обновляют дорожное покрытие и тротуары, обустраивают парковочные места, проводят озеленение, а также устанавливают новые скамейки и урны. Все проекты реализуют с учетом предложений жителей.

Как ранее отметил министр по содержанию территорий и государственному жилищному надзору Московской области Игорь Даниленко, качество и сроки выполнения контролируют с помощью цифровой системы мониторинга. При нарушении установленных требований объекты не принимают.

Наибольший объем благоустройства в этом году запланирован в Люберцах, где обновят 35 дворов, в Подольске — 24 и Раменском — 15.