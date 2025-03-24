Свыше 220 человек расселили из аварийных домов в Подмосковье за неделю

За неделю в Подмосковье расселили из аварийного жилья 222 человека. Они переехали в новостройки, а также приобрели квартиры на вторичном рынке или получили выкупную стоимость.

Всего за последнюю неделю в Подмосковье расселили 94 аварийных помещения общей площадью более 38 тысяч квадратных метров. Эту работу провели в Богородском округе, Воскресенске, Дмитрове, Дубне, Егорьевске и других муниципалитетах, рассказали региональном Минстрое.

Аварийные дома расселяют в рамках нацпроекта «Инфраструктура для жизни». Он включает в себя 12 федеральных проектов. Каждый их них призвал сформировать комфортную жилищную, транспортную, социальную и коммунальную инфраструктуру.