Свыше 22 заявок на компенсацию оплаты детсада подали в Подмосковье онлайн с января

Жители Московской области могут получить компенсацию за оплату детского сада онлайн. С начала года через региональный портал госуслуг подали свыше 22 тысяч соответствующих заявлений.

Право на компенсацию имеют родители и законные представители, чьи дети посещают дошкольные учреждения в Подмосковье.

Размер выплаты рассчитывается индивидуально и зависит от нескольких факторов: количества детей в семье, установленной в регионе средней платы за сад, наличия совершеннолетних детей до 23 лет, обучающихся на очной форме, а также фактического количества дней посещения ребенком учреждения в оплаченном месяце.

Оформить компенсацию можно в разделе «Образование» на портале госуслуг Московской области. Для этого потребуется авторизация через ЕСИА, заполнение электронной формы и прикрепление необходимых документов.

Подать заявление необходимо всего один раз при первоначальном зачислении ребенка в детский сад – в дальнейшем выплата будет продлеваться автоматически без дополнительных обращений.

Альтернативный вариант подачи заявления доступен через мобильное приложение «Добродел».