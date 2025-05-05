Свыше 2,2 тысячи детей отдохнут летом в лагерях в Ленинском округе

В Ленинском городском округе этим летом откроются 28 детских оздоровительных лагерей с дневным пребыванием на базе 25 образовательных учреждений. В течение трех смен в них отдохнут не менее 2230 школьников — на 300 человек больше, чем в прошлом году, сообщает пресс-служба администрации муниципалитета.

Начальник управления образования администрации Ленинского округа Наталия Киселева отметила, что лагеря будут работать в три смены по 21 дню каждая. Наибольшее количество детей — 1670 человек — посетят первую смену, которая начнется 9 июня и продлится до 9 июля включительно. Во вторую смену отдохнут 325 ребят, а в третью — 235. Летний отдых завершится 25 августа.

Она добавила, что стоимость путевки на одну смену составляет 9,5 тысячи рублей, при этом родители оплачивают только 25% от суммы, и эта цена осталась на уровне прошлого года. Кроме того, дети участников специальной военной операции и ребята из трудных жизненных ситуаций смогут посещать лагеря бесплатно — таких детей будет более 800.

Лагеря уже укомплектованы педагогами и медицинским персоналом. Все сотрудники имеют необходимое образование, медицинские справки и подтверждение отсутствия судимости. На базе лагерей установлены кнопки экстренного вызова полиции, системы видеонаблюдения, металлодетекторы, а также организована круглосуточная охрана.

Отметим, что в лагерях будут организованы занятия по профильным программам, таким как «Юные инспектора дорожного движения», «Движение Первых», «Орлята России» и другие. Планируются мероприятия, посвященные Году защитника Отечества и 80-летию Победы в Великой Отечественной войне.