Свыше 22 тысяч ветеранов получат выплаты к 9 Мая в Подмосковье | 360°

Подмосковье 02 мая 2024, 13:35 Свыше 22 тысяч ветеранов получат выплаты к 9 Мая в Подмосковье

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Ветераны Великой Отечественной войны из Подмосковья получили выплаты ко Дню Победы. Их размер составил от 15 до 25 тысяч рублей.

Как рассказала первый заместитель председателя правительства Подмосковья Людмила Болатаева, выплаты к празднику получили более 22 тысяч ветеранов.

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«По решению нашего губернатора Андрея Юрьевича Воробьева, ко дню Победы в Великой Отечественной войне ветеранам региона выплатили от 15 до 25 тысяч рублей. Проактивно выплаты к празднику уже получили более 22 тысяч ветеранов, из них порядка 700 фронтовиков», — сказала она.

Участники и инвалиды войны получили по 25 тысяч рублей, блокадники и несовершеннолетние узники фашизма, вдовы и труженики тыла — по 15 тысяч рублей. Дополнительно им перечислят по 10 тысяч рублей в качестве федеральной поддержки.

В этом году в Параде Победы на Красной площади примут участие 55 ветеранов из Подмосковья.

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