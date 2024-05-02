Свыше 22 тысяч ветеранов получат выплаты к 9 Мая в Подмосковье | 360°

02 мая 2024, 13:35
Свыше 22 тысяч ветеранов получат выплаты к 9 Мая в Подмосковье
Ветераны Великой Отечественной войны из Подмосковья получили выплаты ко Дню Победы. Их размер составил от 15 до 25 тысяч рублей.
Как рассказала первый заместитель председателя правительства Подмосковья Людмила Болатаева, выплаты к празднику получили более 22 тысяч ветеранов.
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«По решению нашего губернатора Андрея Юрьевича Воробьева, ко дню Победы в Великой Отечественной войне ветеранам региона выплатили от 15 до 25 тысяч рублей. Проактивно выплаты к празднику уже получили более 22 тысяч ветеранов, из них порядка 700 фронтовиков», — сказала она.
Участники и инвалиды войны получили по 25 тысяч рублей, блокадники и несовершеннолетние узники фашизма, вдовы и труженики тыла — по 15 тысяч рублей. Дополнительно им перечислят по 10 тысяч рублей в качестве федеральной поддержки.
В этом году в Параде Победы на Красной площади примут участие 55 ветеранов из Подмосковья.
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Ветераны
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