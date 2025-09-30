Свыше 22 тысяч проб мяса отобрали в Подмосковье с января

Специалисты ветеринарной службы Минсельхозпрода Подмосковья проверили качество свинины, которую продают на ярмарках региона. За восемь месяцев 2025 года они взяли более 22 тысяч проб мяса и провели свыше 40 тысяч лабораторных исследований.

В результате проверок с прилавков убрали 795 килограммов свинины, не соответствующей требованиям безопасности. Исследования включали разные методы: физико-химический анализ, дозиметрический контроль, пробу варки и особенно трихинеллоскопию — выявление опасных паразитов в мясе.

В Минсельхозе Московской области отметили, что такие проверки гарантируют безопасность продукции для покупателей. Жителям рекомендуют приобретать свинину только в официальных торговых точках, где мясо проходит обязательный ветеринарный контроль.