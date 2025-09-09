Свыше 22 тысяч объектов недвижимости зарегистрировали в Подмосковье за лето

В Подмосковье за лето зарегистрировали 22 562 объекта капитального строительства. Свыше 12 тысяч из них — индивидуальные жилые дома общей площадью более двух тысяч квадратных метров с налоговым потенциалом около 76 миллионов рублей.

В Министерстве имущественных отношений региона уточнили, что больше всего объектов зарегистрировали в июле — 8 175. Лидерами по оформлению недвижимости стали Раменский, Истринский и Дмитровский округа.

«Несмотря на продление „дачной амнистии“ до 2031 года, темпы регистрации недвижимости остаются высокими: ежемесячно в налоговый оборот вовлекаются шесть-восемь тысяч объектов — от жилых домов до хозяйственных построек», — уточнил министр имущественных отношений Московской области Тихон Фирсов.

В общей сложности с начала года в регионе зарегистрировали 55 809 объектов, что составляет почти 80 % от плана. Речь, в частности, идет о 40 586 индивидуальных жилых домах с налоговым потенциалом около 191 миллиона рублей.

Кроме того, с января в Московской области провели свыше 130 тысяч обследований земельных участков, а почти 40 тысяч жителей получили уведомления о необходимости регистрации недвижимости.

Владельцам напоминают, что процесс оформления занимает три дня при обращении напрямую в Росреестр или пять рабочих дней в случае подачи заявки в многофункциональный центр. Кроме того, следует помнить, что незарегистрированные дома и постройки могут снести.

Также без регистрации нельзя сдать или продать недвижимость, прописаться, передать объект по наследству, провести газ и получить компенсацию в случае утраты.