Свыше 22 тысяч новорожденных зарегистрировали в Подмосковье с начала года

Регистрация новорожденного — важный первоначальный этап при появлении ребенка на свет. В Подмосковье этот этап можно пройти прямо в медучреждении. Так, с начала года в регионе зарегистрировали более 22 тысяч детей. Об этом сообщили в Минсоцразвития МО.

«По заданной в начале года тенденции, мальчиков родилось больше, чем девочек. Наши перинатальные центры и роддома пользуются популярностью не только у рожениц региона, но и у мамочек из других областей», — сообщила вице-губернатор Подмосковья Людмила Болатаева.

Самыми популярными именами у мальчиков в этом году стали Михаил, Максим и Александр, у девочек — Софья, Василиса и Анна. Кроме того, родители выбирали и редкие имена для новорожденных, такие как Матфей или Пересвет, а также Бригитта или Валирия.

В ведомстве отмечают, что для семей в регионе действуют разные меры социальной поддержки, например, выплата 20 тысяч рублей, или 300 тысяч рублей при рождении третьего и последующих детей.

Жители любого другого региона также могут зарегистрировать ребенка в Подмосковье электронно и получить региональные льготы. Для этого необходимо воспользоваться сервисом «Рождение» на портале госуслуг и выбрать Московскую область.

Больше информации для будущих мам доступно в Telegram-канале «Стань мамой в Подмосковье».