Свыше 22 километров дорог отремонтируют в Воскресенске в 2025 году

В городском округе Воскресенск продолжают реконструировать муниципальные дороги. В этом году обновят более 22 километров полотна на 68 участках.

Работы в Воскресенске проведут с апреля по октябрь в несколько этапов в зависимости от погоды. Сейчас подрядчики завершают ремонт дороги протяженностью 1,46 километр вблизи Межрайонного регистрационно-экзаменационного отдела Государственной инспекции безопасности дорожного движения и приступают к реконструкции полотна на улице Комсомольской в микрорайоне Лопатинский.

Помимо этого, в ближайшее время начнутся работы на улицах Энгельса, Докторова и Пионерской. Специалисты завершают также устройство основания автомобильной дороги в деревне Берендино.

Отметим, что в Московской области в этом году обновят около 1500 участков дорог протяженностью порядка 1500 километров. При составлении плана работ учли пожелания жителей. Реконструкцию дорог проводятся в рамках национального проекта «Инфраструктура для жизни».