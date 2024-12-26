Свыше 210 тысяч счетчиков электричества установили в Подмосковье с января

Специалисты «Россетей» и «Мособлэнерго» установили свыше 210 счетчиков электричества в Подмосковье с начала года. Новые устройства оснащены функцией дистанционной передачи данных.

Как рассказали в Минэнергетики Подмосковья, новые приборы могут не только удаленно передавать показания, но и фиксировать факт незаконного вскрытия.

Установка новых счетчиков позволяет корректно исчислять объем оказанных услуг, а также снизить потери электроэнергии и повысить надежность работы сетей. Такие приборы имеют более длительный срок эксплуатации, а межпроверочный интервал составляет 16 лет.

С 2020 года ответственность за установку и обслуживание счетчиков лежит на сетевых компаниях. Замену приборов проводят по графику или заявлению жителей бесплатно.

Счетчики позволяют учитывать реальный объем потребления ресурсов и снизить расходы на воду и электричество.