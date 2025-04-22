Свыше 2,1 тысячи звонков принял колл-центр ветеринарии в Подмосковье с января

Госветстанции Московской области оказывают шировкий спектр услуг для животных. В их числе вакцинация и чипирование. По этим вопросам жители региона обратились на горячую линию более 2,1 тысячи раз с начала года.

С марта за отсутствие регистрации питомцев их владельцам грозит административная ответственность. Обязательно регистрировать необходимо собак, остальных животных — по желанию.

В Минсельхозпроде Подмосковья напоминают, щенка нужно поставить на учет по достижении возраста трех месяцев в течение двух недель. Собаке присвоят идентификационный номер, данные о владельце и животном занесут в реестр. В случае отсутствие чипа у питомца, установить его будет можно при регистрации.

Запись на прием осуществляется через региональный портал госуслуг или по телефону +7 (495) 668-01-25.

Кроме того, эти процедуры доступны и на выездных вакцинациях. С расписанием на апрель можно ознакомиться здесь.