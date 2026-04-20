Свыше 21 тонны донорской крови заготовили в Подмосковье с начала года

С начала года в Подмосковье заготовили более 21 тонны донорской крови. Это на 1,3 тонны больше, чем за такой же период прошлого года.

Жители Подмосковья старше 18 лет могут обратиться в областной центр крови и его филиалы, а также в отделения переливания крови в медучреждениях или поучаствовать в тематических акциях.

«Переливание крови может потребоваться пациентам с различными заболеваниями, травмами, ожогами, недоношенным детям. Благодаря активному донорскому движению, Подмосковье полностью обеспечивает себя донорской кровью и ее компонентами», — рассказал заместитель председателя правительства Подмосковья — глава регионального Минздрава Максим Забелин.

Центр крови принимает доноров без выходных с 08:00 до 14:00. Предварительная запись не нужна.