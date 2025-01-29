Свыше 200 жителей Подмосковья прошли обучение на водителя автобуса за год

Еще 242 водителя прошли программу переподготовки на категорию D в Подмосковье за год. С начала этого года курсы начали проходить еще 30 человек. Благодаря этому они смогут стать водителями автобусов.

Как рассказали в региональном Минтрансе, во время обучения выплачивается стипендия. В программе могут участвовать мужчины и женщины старше 21 года, которые обладают водительским удостоверением категорий B или C. После сдачи экзаменов кандидатов трудоустраивают в «Мострансавто».

В государственным экзаменам сейчас готовятся еще 99 водителей, 89 уже получили права и устроились на работу, 54 еще продолжают обучение.

Записаться на курс можно по телефону +7 (903) 161-92-91 или направить заявку на почту rabota@mtamo.ru. Переподготовка проходит на базе автошколы в Балашихе, а теорию водители изучают дистанционно. После обучения водитель должен отработать водителем в «Мострансавто» не менее одного года.

В ведомстве напомнили, что сотрудники компании могут пользовать бесплатным проездом в автобусах, получить бесплатное жилье в общежитии или компенсацию аренды в размере 12 тысяч рублей, а также им положен отпуск в размере 42 дней, бесплатная форма и путевки для детей в лагеря.

Кроме того, водители могут регулярно проходить медосмотры за счет компании, получить выплату в размере 50 тысяч рублей при трудоустройстве и другую поддержку