Свыше 200 жителей Химок бесплатно прошли медосмотр на акциях в парках летом

Профилактические осмотры в выставочном комплексе «Артишок» медики больницы Химок проводят с начала лета. Свыше 200 человек уже приняли участие в акции «Проверь здоровье в парке» за это время.

Выездной медицинский осмотр включает общий и биохимический анализ крови, онкоскрининг, спирометрию, антропометрию и анкетирование. Работники больницы могут также оценить имеющиеся сердечно-сосудистые риски, записать электрокардиограммы, измерить артериальное и внутриглазное давление, если для этого есть показания.

«Прогуливаясь в воскресный день в парке имени Льва Толстого, можно удачно заглянуть на комплексную проверку своего здоровья. Любой желающий может проконсультироваться со специалистом и при необходимости получить направление на углубленное обследование», — сказала муниципальный депутат, председатель Совета медсестер Надежда Смирнова.

Акцию проводят каждое воскресенье с 10:00 до 14:00 в парке культуры и отдыха имени Л. Н. Толстого. Пройти обследование может любой желающий, при себе необходимо иметь только паспорт и полис ОМС. Результаты медосмотра пациентам приходят в личный кабинет на портале госуслуг Московской области «Здоровье».

Всего за прошлые выходные свое здоровье проверили свыше пяти тысяч человек в 33 парках Подмосковья.

Ранее губернатор Андрей Воробьев заявил, что в 2024 году регион сделает упор на развитие здравоохранения.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».