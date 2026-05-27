Свыше 200 засоров канализации устранили в Подмосковье за неделю

За последнюю неделю специалисты Мособлводоканала ликвидировали 216 засоров на сетях водоотведения в Подмосковье. Почти половина случаев связана с попаданием в канализацию предметов, которые запрещено смывать в унитаз.

Чаще всего причиной серьезных засоров становятся влажные салфетки и различные тряпичные изделия. Несмотря на маркировку «смываемые» или «биоразлагаемые», такие материалы не растворяются в воде так же быстро, как обычная туалетная бумага.

Попадая в трубы, они впитывают влагу, увеличиваются в объеме и образуют плотные скопления мусора. Со временем к ним прилипают волосы, жир и пищевые отходы, из-за чего внутри системы формируются пробки.

Устранение подобных засоров требует значительных затрат времени и использования специализированной техники. Для прочистки сетей коммунальщики применяют современные каналопромывочные машины на базе грузовых автомобилей, а сами работы выполняют подготовленные специалисты.

Жителям региона напомнили, что в канализацию допускается смывать только туалетную бумагу и продукты жизнедеятельности. Коммунальные службы настоятельно не рекомендуют выбрасывать в унитаз влажные салфетки, средства личной гигиены, ватные диски и палочки, тряпки, остатки еды, кофейную гущу, наполнители для кошачьих туалетов, строительный мусор, а также лекарства и химические вещества.

Соблюдение простых правил эксплуатации канализации помогает избежать аварий, сохранить исправность коммунальных сетей и сократить расходы на внеплановый ремонт.