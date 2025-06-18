Свыше 200 заявок на регистрацию аттракционов подали онлайн в Подмосковье с января

Фото: Колесо обозрения в парке культуры и отдыха «Елочки» в Домодедово / Медиасток.рф

В Московской области с начала года подали свыше 220 заявлений на регистрацию аттракционов через портал госуслуг. Эту процедуру должны пройти все виды развлекательных сооружений.

В Министерстве государственного управления, информационных технологий и связи Подмосковья отметили, что оформить документы необходимо до начала эксплуатации аттракциона, а при его перевозке на новое место потребуется временная регистрация. На каждом зарегистрированном объекте должен быть размещен государственный знак.

Через электронный сервис можно не только оформить документы на аттракцион, но и восстановить утраченное свидетельство, получить новый знак вместо испорченного, изменить данные владельца или временно приостановить эксплуатацию объекта.

Услуга доступна только для юридических лиц и индивидуальных предпринимателей. Размер госпошлины варьируется в зависимости от типа запроса. Подать заявление можно в разделе сайта госуслуг «Бизнесу» — «Развитие бизнеса» — «Организация деятельности».