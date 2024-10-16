Свыше 200 выездных донорских акций провели в Подмосковье с января

С начала года в Подмосковье провели 235 выездных донорских акций. На них собрали почти 5,7 тысячи литров крови.

Жители Подмосковья могут стать донорами крови и ее компонентов в специальных учреждениях, а также во время выездных акций.

«Московская область полностью обеспечена донорской кровью и ее компонентами, благодаря неравнодушным людям и работе Московского областного центра крови. Для удобства жителей сдать кровь можно не только в самом центре крови, но и во время выездных акций, которые он проводит», — сказал министр здравоохранения области Алексей Сапанюк.

Кровь и ее компоненты необходимы для помощи людям с серьезными травмами, ожогами, онкологическими заболеваниями, а также пострадавшим в ДТП и новорожденным с патологиями.

Доноров принимают без выходных с 08:00 до 14:00 в Московском областном центре крови. Полный список учреждений службы доступен по ссылке.

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