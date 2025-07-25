Свыше 200 входных дверей в подъездах Подмосковья отремонтировали в июне

Министерство по содержанию территорий и государственному жилищному надзору МО

Фото: Министерство по содержанию территорий и государственному жилищному надзору МО

В июне в жилых домах Подмосковья отремонтировали более 200 входных дверей в подъезды. Работы провели по заявкам жителей.

Свыше 200 входных дверей отремонтировали в подъездах в июне под контролем регионального министерства по содержанию территорий.

В ведомстве отметили, что современных двери должны соответствовать ряду требований: быть надежными и устойчивыми к механическим воздействиям, иметь кодовый замок или домофон, а также исправно рабочий доводчик или пружинный механизм.

«Работа доводчиков и пружинных механизмов обеспечивают автоматическое закрытие двери и препятствуют несанкционированному доступу посторонних лиц. Эти элементы требуют регулярного технического обслуживания для поддержания их в рабочем состоянии». — пояснили в министерстве.

При выявлении неисправностей дверей жителям рекомендуют обращаться в управляющую организацию или в Единую диспетчерскую службу.