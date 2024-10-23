День открытых дверей прошел в колледже «Подмосковье» в Солнечногорске. Мероприятие посетили более 200 школьников. Для них организовали мастер-классы, чтобы подростки смогли познакомиться с профессиями.

В этом году день открытых дверей был посвящен федеральному проекту «Профессионалитет», который направлен на создание образовательно-производственных центров и внедрение новых образовательных программ, учитывающих потребности конкретных предприятий и отраслевых рынков труда.

Колледж прошел конкурсный отбор для участия в программе «Профессионалитет». В ее рамках предлагаются такие специальности, как гостиничное дело, медицинская сестра, туризм и правоохранительная деятельность. В настоящее время в Подмосковье были созданы новые мастерские, оснащенные современным и высокотехнологичным оборудованием.

«Мы создали восемь новых зон по медицинскому направлению, парикмахерскому искусству, поварскому направлению и гостиничному делу. Также в этом году открылась новая специальность „Подготовка помощника машиниста локомотива“ и стало на 22 мастерских больше», — отметила директор колледжа «Подмосковье» Антонина Юдина.