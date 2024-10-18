Свыше 200 тонн гуманитарного груза собрали в Ленинском округе с начала СВО

Сбор гуманитарной помощи для участников специальной военной операции продолжается в муниципалитете. За прошедшее с начала СВО время из Ленинского округа на фронт отправили более 20 партий груза общим объемом свыше 200 тонн.

Активисты постоянно ведут сбор теплых вещей, медикаментов, моющих средств и продуктов с длительным сроком хранения. Школьники из Курской области и Донбасса получили к 1 сентября учебники, канцелярские принадлежности и книги. Более 20 автомобилей УАЗ и пикапов отправили в зону боевых действий из Ленинского округа. Бойцам также доставляют по их просьбам тепловизоры, квадрокоптеры, генераторы и другую технику.

Руководитель муниципалитета Станислав Каторов рассказал, что волонтеры изготавливают окопные свечи и носилки, плетут маскировочные сети. Школьники пишут бойцам письма со словами поддержки.

На базе всех территориальных отделов администрации округа действуют постоянные пункты приема гуманитарной помощи. Они также расположены в здании кинотеатра «Искра» и других учреждениях муниципалитета.

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