Свыше 200 тематических ярмарок проведут в Подмосковье в августе

Фото: Пресс-служба Министерства сельского хозяйства и продовольствия Московской области

Сезон фермерских ярмарок продолжается на территории Московской области. Жители и гости региона могут насладиться большим выбором свежих и качественных продуктов. До конца августа в различных городских округах региона запланировано проведение 200 ярмарок.

На этих мероприятиях представят широкий ассортимент товаров, включая молочную продукцию, мясные деликатесы, а также сладости и сувениры ручной работы. Особое внимание уделяют продукции, произведенной непосредственно в Подмосковье.

Посетители ярмарок смогут приобрести продукты напрямую от производителей, что позволит им узнать больше о происхождении товаров и условиях их выращивания. Даты проведения ярмарок, время работы и местоположение можно найти на официальном сайте Министерства сельского хозяйства и продовольствия в разделе «Документы».

Новости Подмосковья можно обсудить в «Суперчате 360».

«Никто, кроме нас!» История Воздушно-десантных войск

Россия вернула своих. Как прошла большая сделка по обмену заключенными

«Только прикоснулась». Адвоката из Бурятии заподозрили в попытке придушить следователя

Не только обувь и рюкзак. Как подготовить первоклассника к школе

Россияне пожаловались на сбой у YouTube. Что будет дальше?

    Пока ничего не найдено

    Задизайнено в Студии Артемия Лебедева Информация о проекте