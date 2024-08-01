Свыше 200 тематических ярмарок проведут в Подмосковье в августе

Сезон фермерских ярмарок продолжается на территории Московской области. Жители и гости региона могут насладиться большим выбором свежих и качественных продуктов. До конца августа в различных городских округах региона запланировано проведение 200 ярмарок.

На этих мероприятиях представят широкий ассортимент товаров, включая молочную продукцию, мясные деликатесы, а также сладости и сувениры ручной работы. Особое внимание уделяют продукции, произведенной непосредственно в Подмосковье.

Посетители ярмарок смогут приобрести продукты напрямую от производителей, что позволит им узнать больше о происхождении товаров и условиях их выращивания. Даты проведения ярмарок, время работы и местоположение можно найти на официальном сайте Министерства сельского хозяйства и продовольствия в разделе «Документы».

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