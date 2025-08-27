Свыше 200 сухостойных деревьев ликвидировали во дворах Подмосковья с июня

Министерство по содержанию территорий и государственному жилищному надзору

Фото: Министерство по содержанию территорий и государственному жилищному надзору

С начала лета подмосковные коммунальщики убрали более 200 сухостойных и аварийных деревьев. Лидерами по этой работе стали Подольск, Фрязино и Пушкино.

Как рассказали в министерстве по содержанию территорий, всего с июня в Подольске убрали 42 сухих дерева, во Фрязино — 17, в Пушкино — 15.

«Цель проводимых мероприятий — предотвратить падения деревьев во время неблагоприятных погодных условий. Внимание уделяется как аварийным, так и засохшим насаждениям, которые могут представлять угрозу для жителей», — отметили в ведомстве.

Деревья убирают при помощи автовышек и лебедок. Специалисты фиксируют ствол, после чего пилят дерево. За работами следят инспекторы ведомства.

Жители могут сообщить об опасных деревьях во дворах в территориальный отдел Министерства.