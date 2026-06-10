Свыше 200 станций водоподготовки и очистных сооружений обновят в Подмосковье

Министр жилищно-коммунального хозяйства Московской области Кирилл Григорьев посетил ряд объектов коммунальной инфраструктуры в Орехово-Зуевском и Богородском городских округах. Он оценил темпы и качество реализации проектов, направленных на модернизацию систем водоснабжения и водоотведения.

В выезде принимали участие его заместители, представители Управления технического надзора капитального ремонта и специалисты Мособлводоканала.

Основная цель выездов — проверить качество и сроки выполнения тех обязательств, которые взяли на себя подрядные организации и мы — перед жителями. Сейчас в работе находится почти 200 объектов. Такая большая программа реализуется впервые.

В регионе продолжается строительство и модернизация станций водоподготовки и обезжелезивания, реконструкция очистных сооружений и канализационных насосных станций, а также внедрение современных систем автоматизации.

Одной из точек инспекционной поездки стал город Ликино-Дулево, где продолжается капитальный ремонт самотечного канализационного коллектора. На объекте меняют трубопроводы и восстанавливают колодцы. Строительная готовность превышает 40%.

В деревне Молзино в Богородском округе комиссия проверила реализацию проекта по обновлению участка системы холодного водоснабжения.

Уложили уже свыше 1,3 километра нового трубопровода из предусмотренных проектом 1,6 километра. Завершить работы планируют уже в сентябре — на три месяца раньше запланированного срока.

Еще одним объектом рабочей поездки стали очистные сооружения в Обухове, где началась масштабная модернизация коммунального комплекса, обслуживающего около восьми тысяч жителей. Мощность объекта составит до пяти тысяч кубометров сточных вод в сутки.

Управление технологическими процессами будут осуществлять с помощью автоматизированной системы SCADA. Она позволит в режиме реального времени контролировать работу оборудования и повысить эффективность эксплуатации сооружений.