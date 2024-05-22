Свыше 200 спортсменов выступили на первенстве по плаванию в Солнечногорске

Фото: Пресс-служба администрации г. о. Солнечногорск

Открытое первенство по плаванию, посвященное 79-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне, состоялось в Солнечногорске. Среди 200 участников разыграли 22 комплекта медалей.

Соревнования прошли на базе спортивной школы № 1 в физкультурно-оздоровительном комплексе «Авангард». Участники представляли отделения плавания и триатлона спортивной школы № 1, физкультурно-оздоровительного комплекса «Олимп» и спортивной школы города Клин. Пловцы разных возрастных категорий преодолели дистанцию 100 метров вольным стилем.

«Лучшее время показали солнечногорский пловец Максим Олифиров и Александра Коннова из Клина. Ранее Максим достойно выступил на первенстве Московской области по плаванию, где в составе команды установил новый рекорд округа в комбинированной эстафете на 100 метров», — рассказал заместитель главы городского округа Солнечногорск Николай Минаев.

Победителей отметили грамотами, медалями и памятными вымпелами.

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