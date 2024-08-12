Свыше 200 спортсменов приняли участие в марафоне «Земля спорта» в Балашихе

Региональный этап всероссийского марафона «Земля спорта» прошел на стадионе «Метеор» в Балашихе в минувшую субботу. Мероприятие организовано Министерством сельского хозяйства России.

В соревнованиях приняли участие более 200 профессиональных спортсменов и любителей. В рамках марафона прошли семейные эстафеты, турниры по силовому экстриму и армрестлингу, соревнования по тяжелой атлетике, сдача нормативов ГТО и мастер-классы.

В групповом соревновании по сдаче нормативов ГТО команду из городского округа Егорьевск признали лучшей. Участники из Луховиц заняли второе место, а бронзу получила команда из Подольска.

Марафон «Земля спорта» проходит второй год подряд. В этом сезоне победители региональных этапов встретятся в финале всероссийского марафона, который намечен на конец августа в Калининградской области.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».