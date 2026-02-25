Свыше 200 спецмашин задействовали в уборке снега в Солнечногорске

Свыше 200 специализированных машин задействовали в уборке снега в Солнечногорске. Накануне в Подмосковье прошел очередной сильный снегопад.

В уборке улиц также задейстствовали 300 дворников.

Кроме того, на линии сегодня вышли 198 рабочих ручного труда — сотрудников управляющих компаний, а также свыше 60 роторных очистителей снега.

Специалисты при помощи техники освобождают тротуары и улицы, позволяя жителям и гостям Солнечногорска вовремя добираться до автобусных остановок, поликлиник, детских садов, школ, магазинов и аптек. Кроме того, они убирают снег с проезжих частей, что дает машинам возможность не буксовать.