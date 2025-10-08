Свыше 200 школьников приняли участие в чемпионате по игре «Мое Подмосковье»

Второй московский областной чемпионат по настольной игре «Мое Подмосковье» прошел в Раменском. Мероприятие объединило более 200 школьников из 52 муниципалитетов.

Чемпионат, приуроченный ко Дню Московской области, посвятили 80-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне.

На церемонии открытия к участникам с приветственными словами обратились председатель Комитета по образованию, культуре, науке, туризму, спорту и молодежной политике Московской областной думы Линара Самединова и председатель регионального отделения «Движения Первых» Анастасия Бочарова.

Праздничную атмосферу обеспечивали оркестр «RamJazzBand» под руководством Артура Аванесяна, хор «МР 3» и юная артистка, участница шоу «Голос. Дети» София Фанта.

Первое место на чемпионате заняла команда из Электростали, второе досталось школьникам из Каширы, а на третьей строчке расположились конкурсанты из Орехово-Зуева.

Грамоты в специальных номинациях получили команды из Щелкова и Реутова.

Напомним, образовательно-развлекательная игра «Мое Подмосковье» была разработана в год 30-летия Московской областной думы. Она направлена на развитие интереса к родным местам, их истории и традициям.