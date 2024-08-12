Свыше 200 школьников из Белоруссии посетили Физтех-лицей в Долгопрудном

Свыше 200 школьников из Белоруссии посетили технопарк Физтех-лицея имени Капицы в Долгопрудном. Они побывали в регионе для культурного обмена и знакомства с образовательными кластерами.

Как рассказали в Минобразования Подмосковья, Физтех-лицей посетили 280 школьников. Это вторая группа подростков, побывавших в регионе с начала лета. Им рассказали о направлениях работы технопарка, показали лаборатории, музей и планетарий. Для ребят провели мастер-классы по созданию сувениров своими руками, а в завершение встречи они посмотрели фильм об истории лицея.

«Я узнал о театральном и музыкальном кружках, а также о химической студии, где мы создавали косметику — это было невероятно интересно! Особенно запомнился планетарий, который я увидел впервые. Мне все очень понравилось, и я обязательно постараюсь вернуться сюда снова», — поделился впечатлениями школьник Тимофей Илях.

Белорусские школьники также посетили Коломну, храм ВС РФ и музеи региона.

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