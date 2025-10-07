Свыше 200 подмосковных педагогов посетили семинар по театральному искусству

Второй семинар «Теория и практика театрального искусства как основные составляющие школьного театра» прошел 6 октября в Подмосковье. Мероприятие организовал Областной центр развития дополнительного образования и патриотического воспитания детей и молодежи.

Встреча, которую провели в Центре эстетического воспитания, стала частью осенней серии семинаров, посвященных театральному направлению в образовании.

С приветственным словом к участникам обратилась заместитель директора Мособлцентра Светлана Федорова.

«Сегодняшний семинар посвящен одному из величайших видов искусства — театру. Перед нами стоит важная задача: повысить уровень понимания важности театрализации в образовательном процессе дошкольных учреждений», — подчеркнула она.

Также гостей поприветствовали заместитель главы городского округа Жуковский Ольга Алферова и художественный руководитель театра ШЭСТ, директор Центра эстетического воспитания Елена Жихарева.

Семинар собрал свыше 200 педагогов и руководителей школьных театров со всего Подмосковья. Программа включала не только теоретическую часть, но и практические занятия и мастер-классы, посвященные интеграции театрального искусства в образовательную среду.

Своим опытом поделились профессионалы: актер кино и Малого академического театра России Петр Жихарев, лауреаты фестивалей Оксана Халилова и Мария Лихачева, а также обладатель полного комплекта медалей всероссийских Дельфийских игр в номинации «Театр» Мария Мелякова.

Особое внимание участников привлекла презентация мобильного сценического комплекса «Умный театр», разработанного группой компаний «Динамика» при поддержке предприятия «Медиадельарте».

Финальной точкой насыщенной программы стал спектакль по мотивам сказки Ханса Кристиана Андерсена «Дикий» в постановке В. Синакевича. На сцену вышли юные артисты образцового коллектива Московской области — театра ШЭСТ-ОС, а режиссером-постановщиком выступила Елена Жихарева.

После показа состоялась открытая дискуссия.