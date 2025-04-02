Свыше 200 парков Подмосковья начали готовить к летнему сезону

Свыше 200 парков и лесопарков подготовят в Подмосковье к летнему сезону. В них устранят возникшие за зиму дефекты, проведут уборку и обустроят пункты проката и точки питания.

Всего в Подмосковье 209 парков и лесопарков. В прошлом году их посетили 84 миллиона человека, а с января — еще более 20 миллионов.

По словам главы министерства благоустройства Подмосковья Михаила Хайкина, территории начали подготавливать к лету уже в марте. Специалисты обследовали парки на дефекты, которые могли возникнуть за зиму. Все недостатки устранят до 6 апреля. В работах будут участвовать свыше 1,6 тысячи человек.

«Ежедневно в смене задействовано не менее 750 сотрудников и 175 единиц уборочной техники. С 7 апреля главы округов начнут обходы территорий парков, а до конца месяца все парки региона будут приведены в порядок. Важно не только создавать новые парки и лесопарки, но и обеспечивать их комфорт, чистоту и безопасность. Поэтому весной необходимо своевременно начать подготовку к летнему сезону», — сказал министр.

К лету также подготовят пункты проката, 560 кафе и точек питания, а также 719 передвижных торговых объектов.

Все парки оборудованы видеокамерами системы «Безопасный регион». Они позволяют следить за чистотой и отслеживать количество гостей.