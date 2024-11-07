Свыше 200 объектов недвижимости выставили на торги в Подмосковье за неделю

За неделю с 28 октября по 2 ноябяр в Подмосковье выставили на торги 202 объекта недвижимости. Это 190 земельных участков и 10 помещений на аренду и продажу, а также один водоем и один участок недр местного значения.

Как рассказали в подмосковном комитете по конкурентной политике, в Богородском округе выставили на торги земельный участок площадью 30 соток в деревне Горки. Его можно взять в аренду на 20 лет. Начальная цена составила 275,3 тысячи в год.

В деревне Власьево под Луховицами можно снять 15 соток, а в Видном - восемь соток. Они подойдут для строительства дома или ведения хозяйства.

Ознакомиться со всеми лотами можно по ссылке.