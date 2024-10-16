Свыше 200 новых кафе и ресторанов открыли в Подмосковье за 3 месяца

Новые заведения в сфере общественного питания каждый месяц открываются в Подмосковье. За последний квартал свои двери гостям открыли еще 200 ресторанов и кафе.

В Министерстве сельского хозяйства и продовольствия рассказали, что сейчас численность ресторанов и кафе в регионе превышает восемь тысяч. За последний квартал открылось еще 200 точек.

В Подмосковье 338 тысяч посадочных мест, из них сначала года создано 5,6 тысячи. Чаще всего заведения общепита открывают в Красногорске (здесь 79 новых кафе и ресторанов). В пятерку популярных городов для этого бизнеса входят также Серпухов, Сергиев Посад, Королев и Щелково.

Кафе и рестораны — это тысячи рабочих мест для местных жителей. Современные заведения предлагают гостям не только уютную обстановку и широкий ассортимент авторских блюд, но и высокие стандарты обслуживания.

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